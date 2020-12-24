Washington Post: российские хакеры взломали Microsoft

Хакеры, которых Вашингтон связывает с Россией, взломали данные клиентов Microsoft cloud. Об этом сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники.
«Российские правительственные хакеры взломали облачных клиентов Microsoft и украли электронные письма как минимум одной частной компании», — заявили в газете. Там считают, что к этому причастны российские хакеры.
Источники газеты считают, что инцидент случился из-за корпоративного партнера Microsoft. При этом в компании отрицают факт взлома. Старший директор Microsoft по коммуникациям Джефф Джонс заявил, что компания так и не нашла уязвимостей в своем облачном сервисе.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские хакеры, вопреки обвинениям, не вмешивались в выборы в США при избрании Дональда Трампа главой государства, напоминает «Дни.ру». Тем временем, новый президент Америки Джо Байден уже готовит санкции против России якобы из-за массовой хакерской кампании. Москва считает голословными обвинения в хакерских атаках, уточняет RT.
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