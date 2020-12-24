24 декабря 2020

В Челябинской области растут темпы распространения коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцинация от COVID-19. Магнитогорск, вакцинация, гам-ковид-вак
Власти рассчитывают, что в 2021 году вакцинация поможет взять инфекцию под контроль Фото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Челябинской области, по данным на 25 декабря, зафиксировано 314 случаев заражения коронавирусом за сутки (накануне было 311, днем ранее 309), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. После снижения в начале недели распространение инфекции вновь набирает темпы. Смертность уже несколько дней подряд держится на отметке 15 случаев в сутки.

«С начала пандемии произошло 34 275 случаев заражения, сейчас лечение в инфекционных отделениях проходят 11 809 пациентов. Умерли 15 человек в возрасте от 57 до 88 лет, для шести из них COVID-19 осложнил тяжелые заболевания», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выздоровели за сутки 93 человека, с начала пандемии — 21 211 жителей области.

Сегодня оперативному штабу предстоит принять решение о продлении карантина по коронавирусу, истекающего 27 декабря. Как заявил накануне губернатор Алексей Текслер, ужесточения уже введенных мер вроде запрета новогодних корпоративов и ночной работы кафе и ресторанов, не планируется.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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