В Тюменской области сгорели родители и двое маленьких детей

На текущей неделе пожары в частных домах уже дважды становились причинами смертей несовершеннолетних Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тобольске (Тюменская область) сегодня ночью произошел пожар, в котором погибла семья — родители и двое сыновей. Об этом сообщает прокуратура региона. По словам силовиков, жертв могло быть пять.

«Сегодня в частном доме Тобольска произошел пожар, в котором погибли двое малолетних детей (5 лет и 3 года) и их родители. Третий ребенок, девочка 2009 года рождения, ночевал у бабушки», — сообщает пресс-служба прокуратуры по Тюменской области.

Прокурор региона Владислав Московских взял расследование этого дела под личный контроль. Следственные органы возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». В ходе расследования будут изучены условия жизни и воспитания погибших детей.

За последние дни это уже второй пожар, в котором погибли несовершеннолетние. 22 декабря возгорание в частном доме унесло жизни трех малолетних жителей села Петелино.