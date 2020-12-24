24 декабря 2020
23 декабря 2020

В Тюменской области сгорели родители и двое маленьких детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в Первоуральске, деревянный дом, пожар, огонь
На текущей неделе пожары в частных домах уже дважды становились причинами смертей несовершеннолетних Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тобольске (Тюменская область) сегодня ночью произошел пожар, в котором погибла семья — родители и двое сыновей. Об этом сообщает прокуратура региона. По словам силовиков, жертв могло быть пять.

«Сегодня в частном доме Тобольска произошел пожар, в котором погибли двое малолетних детей (5 лет и 3 года) и их родители. Третий ребенок, девочка 2009 года рождения, ночевал у бабушки», — сообщает пресс-служба прокуратуры по Тюменской области.

Прокурор региона Владислав Московских взял расследование этого дела под личный контроль. Следственные органы возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». В ходе расследования будут изучены условия жизни и воспитания погибших детей.

За последние дни это уже второй пожар, в котором погибли несовершеннолетние. 22 декабря возгорание в частном доме унесло жизни трех малолетних жителей села Петелино.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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