24 декабря 2020
23 декабря 2020

Курганский губернатор Шумков улетел в Москву на переговоры

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие памятника пограничникам всех поколений. Курган, шумков вадим, раджабов исмаил
Губернатор Вадим Шумков в Москве проведет встречи с инвесторами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Курганской области Вадим Шумков улетел в Москву. Там у него запланированы деловые встречи. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе правительства региона.

«Губернатор уехал в Москву. У него запланирован ряд встреч, в том числе с инвесторами и в правительстве РФ», — ответили в областном департаменте информационной и внутренней политики URA.RU.

В ходе поездки губернатор в Instagram опубликовал фотографии из самолета. Снимки Шумков подписал: «Если на улице тучи и сумрачно. Если на душе тоже не очень, а творческие муниципалы опять „пересолили“ асфальт. Надо лишь помнить — над любыми тучами, в любую погоду и в любое время года всегда, неизменно светит солнце, кто бы что ни говорил».

Ранее губернатор рассказал, что планирует встретить Новый год в семейном кругу. Глава региона также посоветовал курганцам встретить Новый год дома, отказавшись от больших вечеринок и корпоративов в связи с коронавирусом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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