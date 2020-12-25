Источник: свердловского прокурора Охлопкова ждет проверка

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Совещание по выборам в полпредстве по УрФО. Екатеринбург, охлопков сергей
Комиссия приедет в начале 2021 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В начале 2021 года в Екатеринбург с внеплановой проверкой приедет комиссия Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Об этом URA.RU сообщили источники в силовых структурах. Цель визита — комплексная проверка работы прокуратуры Свердловской области.

Основанием для этого стали взыскания, которые в декабре 2020 получили прокуроры Свердловской и Новосибирской областей Сергей Охлопков и Яков Хорошев за слабое использование системы правовой статистики. «Повод для проверки формальный, но выводы могут быть весьма серьезные», — предполагает собеседник, вспоминая, что оба областных прокурора тогда получили строгие выговоры.

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В частности, в приказе генпрокурора Игоря Краснова отмечалось, что в Свердловской области в ходе исполнения поручения Генеральной прокуратуры РФ от 07.07.2020 выявлено более 70 тысяч фактов непредоставления статистических карточек и отсутствие регистрации более 20 тысяч сообщений о преступлениях.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области, куда URA.RU обратилось за комментарием, порекомендовали обратиться в Генеральную прокуратуру. Агентство направило в пресс-службу Генпрокуратуры запрос о предстоящей в Екатеринбурге проверке — к моменту публикации ответ не поступил.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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