Свердловские власти пообещали поднять зарплату медикам

Медикам обещали сохранить выплаты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Свердловские медики должны сохранить доходы на том же уровне, что и с коронавирусными доплатами. А нуждающиеся в жилье медработники получат его в течение следующего года, об этом сообщил замгубернатора Павел Креков во время брифинга.

«Мы прорабатываем вопрос сохранения достигнутого уровня заработной платы и думаем над тем, как улучшить материальное положение других работников, с ковидом не связанных. Второе — это полное решение квартирного вопроса», — отметил Креков. Он уточнил, что до конца 2021 года планируется помочь всем врачам, которые находятся в очереди на получение жилья.

Работа по улучшению уровня жизни медиков пройдет в рамках программы «Общественное здоровье уральцев», которая будет действовать в 2021-24 годах. Ранее ее главные параметры озвучил в своей статье глава региона Евгений Куйвашев. Всего на реализацию программы планируется потратить 72 млрд рублей.