24 декабря 2020

Свердловские власти пообещали поднять зарплату медикам

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил ГКБ №2 Челябинска и осмотрел текущий этап ремонтных работ. Челябинск, медсестра, врач, больница, доктор, сиз, маска медицинская
Медикам обещали сохранить выплаты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Свердловские медики должны сохранить доходы на том же уровне, что и с коронавирусными доплатами. А нуждающиеся в жилье медработники получат его в течение следующего года, об этом сообщил замгубернатора Павел Креков во время брифинга.

«Мы прорабатываем вопрос сохранения достигнутого уровня заработной платы и думаем над тем, как улучшить материальное положение других работников, с ковидом не связанных. Второе — это полное решение квартирного вопроса», — отметил Креков. Он уточнил, что до конца 2021 года планируется помочь всем врачам, которые находятся в очереди на получение жилья.

Работа по улучшению уровня жизни медиков пройдет в рамках программы «Общественное здоровье уральцев», которая будет действовать в 2021-24 годах. Ранее ее главные параметры озвучил в своей статье глава региона Евгений Куйвашев. Всего на реализацию программы планируется потратить 72 млрд рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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