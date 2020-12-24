На трассах ЯНАО массово замерзают автомобили

Из-за сильного мороза в ЯНАО на трассах глохнут десятки автомобилей Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Из-за сильного мороза в ЯНАО на трассах глохнут десятки автомобилей, сотрудники ГИБДД и «Ямалспаса» эвакуируют и отогревают автолюбителей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе окружного управления Госавтоинспекции.

«В ряде муниципалитетов инспекторы ГИБДД формируют колонны из 2-3 машин на выездах из города. А там, где нет инспекторов, просят водителей самим организовываться в группы. Также настоятельно не рекомендуем выезжать в длительные поездки», — сообщили в управлении.

Но без инцидентов не обходится. Пользователь социальной сети «ВКонтакте» Константин Чучин в одной из групп Ноябрьска написал,что в его машине на трассе между Ноябрьском и Новым Уренгоем замерзло топливо. Он позвонил в МЧС и к нему выслали наряд ДПС. Правоохранители доставили мужчину на пост «Карамовский». «Нас уже двое таких „везучих“ с не качественной соляркой… Будем рады помощи по отогреву или эвакуации за адекватные деньги» — написал Чучин.

Еще один случай произошел на трассе Салехард — Надым. Там сотрудники «Ямалспаса» эвакуировали из замерзшей машины пятерых человек, в том числе — троих детей. Об этом URA.RU рассказали в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО.

Морозы в ЯНАО пришли 21 декабря. Синоптики обещали потепление на 2-5 градусов к концу недели.