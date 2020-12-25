Совфед одобрил закон, который поможет решить вопрос ветхого жилья

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Проход запрещен. Клипарт. Тюмень, деревянный дом, ветхое жилье, под снос
Жильцы ветхого жилья сами будут принимать решение о включении дома в программу сноса Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Совет Федерации одобрил законопроект о комплексном развитии территорий. Принятый документ регламентирует порядок расселения аварийного и ветхого жилья, а также освобождает собственников квартир в таких домах от взносов на капремонт.

«Совет Федерации одобрил закон об использовании механизма комплексного развития территорий (КРТ)», — сообщает ТАСС. Документ предусматривает расселение жителей ветхого и аварийного жилья, предоставляет региональным властям самим принимать решение о сносе неаварийных домов и освобождает собственников квартир в домах, включенных в программу расселения, от взносов на капремонт.

Освобождение жителей ветхих домов от обязательных взносов на капремонт ранее в качестве одной из норм нового закона внесли депутаты Госдумы. Кроме того, жильцы таких квартир сами будут принимать решение о принятии дома в программу сноса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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