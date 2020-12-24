Свердловским школьникам продлили дистанционное обучение

Свердловский губернатор также частично отменил режим самоизоляции для лиц старше 65 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил дистанционное обучение для учеников 6-8 и 10 классов до конца 2020 года. Кроме того, он частично снял ограничения для пожилых уральцев. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«Губернатор Евгений Куйвашев внес изменения в указ об особом режиме, действующем в регионе. Новая редакция указа, в частности, предусматривает продление до 31 декабря режима дистанционного обучения для учеников 6 — 8 и 10 классов в учреждениях образования всех форм собственности, а также в организациях допобразования», — рассказали в оперштабе.

Там уточнили, что губернатор отменил режим самоизоляции для свердловчан старше 65 лет, которые являются «участниками судопроизводства и следуют к месту процессуальных действий». Указ вступит в силу 26 декабря.

Ранее губернатор продлевал ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, действующие с конца марта. Кроме того, все госслужащие будут работать 26 декабря вместо 31 декабря.