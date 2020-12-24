24 декабря 2020

Скандальный депутат-миллионер решил стать мэром Сургута

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание комитета Думы города. Сургут, барсов евгений
Евгений Барсов подал документы на должность главы Сургута Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Самый богатый депутат городской думы Евгений Барсов подал заявление на должность главы Сургута. Об этом сообщается на странице депутата в инстаграм.

«Сегодня в 10 утра депутат сургутской думы от партии ЛДПР Евгений Барсов подал заявление на должность главы Сургута. Депутат Сургута в своем заявлении сказал, что … готов отдать все силы на то, чтобы сургутяне чувствовали себя в городе комфортно», — говорится в заявлении.

Барсов сразу заявил о планах на развитие города. «Сегодня не время для каких-то масштабных проектов. Задачей… нового главы, кто бы им не стал, на мой взгляд, должно стать сохранение социальной политики и содержания города», — считает депутат.

Ранее URA.RU писало, что Барсова признали виновным в уголовном преступлении. Информация об этом содержится на сайте мирового суда ХМАО.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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