Глобальное потепление грозит катастрофой регионам Урала

Самые страшные последствия связаны с разрушением объектов нефтегазовой инфраструктуры Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глобальное потепление и таяние многолетней мерзлоты могут привести к разрушению транспортной и нефтегазовой инфраструктуры не только Заполярного Ямала, но и прилегающих к нему регионов, рассказал URA.RU источник в окружном научном сообществе. Опасность угрожает ямальским городам, построенным на мерзлоте, а ситуация настолько серьезна, что власти ориентируют ученых на выработку норм и стандартов строительства в новых условиях.

«В начале декабря совещание по вопросам таяния мерзлоты с учеными проводил лично губернатор Дмитрий Артюхов, — рассказал собеседник агентства. — Тогда было озвучено, что к 2050 году средняя глубина протаивания грунтов в регионе может достичь 30 см, однако это очень оптимистичный прогноз». По мнению инсайдера, если бы речь шла о протаивании «на глубину линейки», проблема не потребовала бы вмешательства властей.

Фото: YouTube, Климатический форум городов

Тем не менее, в ЯНАО не экономят на исследованиях в данном направлении, рассказал собеседник. Ведется бурение скважин, чтобы исследовать грунт под уже построенными на мерзлоте объектами, для наблюдения за трансформацией почвы в естественных условиях, строятся специализированные пункты мониторинга, закупается дополнительное оборудование — все это указывает на серьезность ситуации.

О том, настолько ли все тревожно, рассказал URA.RU руководитель программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин. По словам климатолога, автора более 150 научных и научно-популярных работ, посвященных изменениям климата и климатической политике, таяние многолетнемерзлых грунтов в Арктической зоне удастся остановить лишь к концу XXI века.

— Алексей Олегович, перед учеными поставлена задача решить возникшие из-за таяния мерзлоты проблемы с возможным разрушением объектов и сооружений. Насколько все-таки реальна угроза?

— Ущерб прежде всего зависит от того, где именно расположен объект, что скрыто под слоем мерзлоты. Не будем рассматривать то, что стоит непосредственно на скале — для таких сооружений оттаивание почвы не принесет угрозы. Другое дело, если внизу находится ледяная линза — ее таяние, как правило, достаточно быстрое.

— То есть объекты на таких линзах больше подвержены риску разрушения?

— Да, но все опять же зависит от конкретных условий. Где-то тает быстро и происходит резкое разрушение. Где-то — напротив, оно проходит медленно и перекосы конструкций вовремя обнаруживают. Тогда есть возможность разрабатывать стратегию — либо усиливать опоры и сваи сооружения, либо, если объект не слишком ценный, демонтировать его вовсе.

Пока в ЯНАО таяние мерзлоты идет без катастрофических последствий, если не считать ставшего регулярным в последние годы разрушения домов на деревянных сваях. Опоры жилищ начали попросту гнить — это не происходило десятилетиями, пока грунт не начал таять. — прим. ред.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— Усиливать в условиях мерзлоты — значит, применять криотехнологии?

— В том числе. В Надыме, насколько мне известно, есть панельное здание, которое было построено лет 15 назад. Территория вокруг него истыкана трубами, заполненными аммиаком — это термосифоны, поддерживающие грунт в состоянии заморозки. Можно говорить, что решение временное, но тем не менее, оно работает и есть смысл эти системы применять. Пока работает.

— А почему временное? Это связано с ресурсом термосифонов?

— Это связано с тем, что термосифоны замораживают почву лишь до определенного уровня. Допустим, до минус семи градусов при глубине до двух метров. То есть, система будет работать, пока сезонное протаивание не превысит этого значения.

— Как скоро это может произойти?

— До этого предела далеко, скорее всего, пройдет несколько десятилетий. Если изучать данные Росгидромета и оценочные доклады по таянию мерзлоты, сезонное, летнее протаивание грунта в разных регионах идет по-разному — от 3 до 15 сантиметров за десятилетие. То есть ресурс таких зданий явно не 150 лет, как в регионах с более устойчивой почвой.

Объекты в зонах многолетней мерзлоты строят на несколько десятков лет, и что будет с ними лет через 30 — сказать сейчас очень сложно.

— То есть таяние мерзлоты будет продолжаться и дальше? Возможно ли его остановить?

— Двоякость ситуации заключается в том, что это глобальный инерционный процесс. Какие бы меры не предпринимались сейчас, затормозить его удастся теперь лишь во второй половине XXI века, в первой уже не получится.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Несет ли таяние мерзлоты еще какую-то опасность, кроме разрушения объектов и инфраструктуры?

— В самой мерзлоте много органики, в тепле она разлагается быстрее, но так как кислорода там не много, то не до углекислого газа, а до метана — сильного парникового газа. Метана, конечно, выходит из мерзлоты меньше, чем парниковые антропогенные выбросы. Сейчас этот поток можно оценить в пределах 2-4% от антропогенного потока, да и точность его оценки невелика.

— То есть из-за таяния арктического грунта количество парниковых выбросов будет расти?

— В долевом соотношении — да. Через 100 лет энергетика перейдет на другие источники, поисками которых сейчас занимается. Техногенные выбросы уменьшатся, и доля выбросов метана из мерзлоты возрастет. Это серьезная проблема конца XXI — начала XXII века, к которой нужно быть готовыми. Но решать ее придется уже нашим потомкам.

Ранее представители Научного центра исследования Арктики сообщали, что крупнейшие города в ЯНАО оказались в зоне деградации мерзлоты. Из-за этого под угрозой оказались не только фундаменты деревянных домов постройки 70-х годов ХХ века, но и объекты нефтегазовой инфраструктуры ЯНАО.

Их разрушение может привести к последствиям, сопоставимым по масштабам с Норильской экологической катастрофой. Там, по одной из версий, обрушение резервуара с нефтепродуктами произошло в том числе из-за протаивания грунта под одной из опор.

О том, что глобальное потепление приведет к росту техногенных катастроф, ранее также заявил профессор Института экономики РАН и лидер партии «Экологика» Иван Стариков. Риску подвергаются прежде всего страны, территория которых частично или полностью входит в арктическую зону.

Редакция URA.RU обратилась за комментариями по вопросам таяния мер прокомментировать ситуацию с таянием мерзлоты специалистов государственного Научного центра изучения Арктики (ГКУ НЦИА). На момент публикации ответы на поступили.