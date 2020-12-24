24 декабря 2020

Ученики двух челябинских школ изолированы из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Инспекционная поездка Алексея Текслера в Касли и Озерск. Челябинская область, школьный класс
Дети контактировали с заболевшим коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Ученики двух школ в Челябинске и Пласте отправлены домой на самоизоляцию по коронавирусу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

«Дети двух классов Челябинской области отправлены на самоизоляцию как контактные по коронавирусу. В ближайшее время им сделают мазки и определят, заразились они коронавирусом или нет», — уточнили URA.RU в пресс-службе минобразования региона.

В ведомстве добавили, что на карантине по ОРВИ сейчас находятся всего 66 классов в 34 школах области. «За минувшие две недели существенно сократилась заболеваемость ОРВИ. Сейчас школ и садиков, которые полностью находятся на карантине, нет. Еще на прошлой неделе по ОРВИ были закрыты порядка 100 классов», — добавили URA.RU в минобре.

Заболеваемость среди педагогов также уменьшается. Сейчас на больничном по различным основаниям находятся 1262 учителя, из более 30 тысяч, которые трудятся в регионе. В минобразования отметили, что благодаря новогодним каникулам педагоги смогут выздороветь и приступить к январским занятиям.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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