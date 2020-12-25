Владимиру Жириновскому нравится памятник Аленке из Нововоронежа Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава ЛДПР Владимир Жириновский хочет завладеть памятником Аленке, который был установлен в Нововоронеже Воронежской области и вызвал шквал возмущений. Для этого политик направил запросы мэру города Владимиру Лещенко и в «Росэнергоатом», финансировавший создание монумента. Об этом URA.RU рассказал пресс-секретарь Жириновского Александр Дюпин.

«Владимир Вольфович хочет забрать памятник, который не понравился жителям города, и установить его на одном из объектов ЛПДР, обеспечив к нему свободный доступ. Мы не видим ничего плохого в скульптуре, не брезгуем. Она нам нравится. Жириновский направил предложение о передаче памятника мэру Нововоронежа и в „Росэнергоатом“, участвовавший в установке памятника», — рассказал URA.RU Дюпин.

Пока Жириновский не заполучил сам монумент Аленки, он распорядился повесить на дверь его приемной фотографию неоднозначного памятника, отметил Дюпин. «Жириновский попросил временно повесить на дверь его приемной фото памятника. Это символический жест, пока тема на слуху», — добавил Дюпин.

Позднее сам Жириновский подтвердил информацию о намерении заполучить памятник. В своем telegram-канале политик написал, что памятник вовсе не уродливый, и прикрепил фото скульптуры, висящей на дверях его кабинета.

Памятник героине русских сказок Аленке был установлен в Нововоронеже в середине декабря. Из-за своего вида памятник вызвал шквал возмущений и насмешек в соцсетях.

Владимир Жириновский решил повесить фото памятника Аленке на дверях своей приемной Фото: telegram-канал Владимира Жириновского