Сенаторы признали молодежью россиян до 35 лет

В России повысили молодежный возраст на пять лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Совет Федерации России одобрил закон о повышении возраста молодежи до 35 лет включительно. Это позволит большему числу граждан пользоваться государственной поддержкой.

«К молодежи будут относиться россияне от 14 до 35 лет включительно. Благодаря этому больше граждан смогут воспользоваться мерами господдержки, предусмотренными для молодежи, отмечают разработчики инициативы», — цитирует ТАСС документ. Определение нового возраста молодежи включено в закон о молодежной политике в РФ. По действующим положениям молодежной политики, к молодежи относились лица от 14 до 30 лет.

Предложение о повышении молодежного возраста рассматривалось в Совете Федерации с лета. Согласно новым правилам, к молодым семьям будут относиться те, где родители не старше 35 лет и у них есть несовершеннолетний ребенок. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб объяснила, что повышение возраста молодежи — это общемировой тренд, поскольку все возрастные группы «омолодились», пишет сайт argumenti.ru.