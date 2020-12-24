Коммунальщиков ЯНАО переводят на усиленный режим из-за морозов

Сильные холода установились на Ямале в начале недели Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В связи с установившимися в ЯНАО холодами все предприятия сферы ЖКХ округа будут работать в усиленном режиме. Об этом было объявлено на очередном заседании окружного штаба по обеспечению безопасности энергоснабжения, состоявшимся под председательством замубернатора Ямала Сергея Карасева.

«Предприятиям запрещено проводить плановые ремонты и переключения, связанные с рисками нарушения энергоснабжения потребителей», — говорится в сообщении пресс-службы правительства ЯНАО. «Необходимо усилить контроль за готовностью топливного хозяйства к работе, в том числе к переводу на резервный вид топлива в условиях низких температур», — заявил Сергей Карасев в ходе заседания.

По информации коммунальщиков, в случае возникновения нештатных ситуаций в регионе достаточно автономных резервных источников электроснабжения — как стационарных (550 единиц), так и передвижных (144 единицы). Создано 115 бригад в составе 453 человек, для дежурств на случай экстренных ситуаций привлечено 122 единицы техники.

Главам муниципалитетов и руководителям энергоснабжающих предприятий даны поручения о неукоснительном соблюдении схем взаимодействия при возникновении нештатных и аварийных ситуаций на объектах энергетики. Особое внимание также будет обращаться на охрану энергообъектов и пропускной режим.

Ранее сообщалось, что из-за сильных холодов, установившихся в регионе с начала недели, спасатели предостерегают водителей от самостоятельного выезда на трассы. Школьников отправляют учиться из дома, в Ноябрьске решили перестраховаться и перекрыть подачу газа на местный мемориал — Вечный огонь зажгут после потепления.