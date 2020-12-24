В мэрии Челябинска произошло новое назначение

Надежда Рыльская получила дополнительные обязанности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Надежда Рыльская назначена временно исполняющей обязанности вице-мэра Челябинска по городской среде. Об этом сообщили URA.RU в администрации областного центра.

«Замглавы города Александр Егоров будет назначен заместителем министра дорожного хозяйства и транспорта региона. Его обязанности, до назначения нового заместителя главы Челябинска по городской среде, временно будет исполнять Надежда Рыльская», — сообщил URA.RU пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонов.

Рыльская с середины 2019 года занимает пост вице-мэра по правовым и имущественным вопросам. Егоров появился в мэрии Челябинска в феврале 2020 года, заняв должность вице-мэра по городской среде. Она появилась по инициативе губернатора Алексея Текслера. До этого Егоров работал замначальника отдела Мосгортранса. Активно занимался проектом развития такси, обеспеченностью парковочными местами во дворах, стимулированием общественного транспорта и общественной деятельностью. Он окончил Тверской государственный университет по специальности «Прикладная информатика».

На повышение Егоров пошел после «пакета отставок» в областных министерствах, озвученных губернатором 24 декабря. Сегодня Текслер подписал документы о сменщиках министра строительства Виктора Тупикина, министра спорта Леонида Одера и первого замминистра дорожного хозяйства и транспорта Александра Филиппова.