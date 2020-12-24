Для жителей Салехарда изменится ценник на продукты

В Салехарде открылась «Пятерочка» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Для жителей столицы ЯНАО изменились цены на продукты в связи с появлением федерального сетевого гиганта «Пятерочка». 25 декабря состоялось открытие магазинов на улице Маяковская и Игарская. В переговорах с компанией принимала участие администрация Салехарда.

В местном супермаркете розовые помидоры стоят 399 рублей, а в «Пятерочке» — 269, разница цен на макароны одного из известных брендов — в 22 рубля, огурцы в сетевом гиганте стоят на 52 рубля дешевле. «Прощайте, космические цены в магазинах», — прокомментировала одна из местных жительниц во «ВКонтакте».

Открытие магазинов этой крупной федеральной сети — это часть соглашения между правительством ЯНАО и X5 Retail Group. «В рамках соглашения компания продолжит развитие в регионе, открывая новые магазины, предоставляя рабочие места жителям автономного округа, а также укрепляя сотрудничество с локальными производителями», — сообщается на сайте администрации Салехарда.

Раньше в столице ЯНАО было всего два больших магазина, и цены на продукты они диктовали сами. Сейчас с открытием дороги Салехард — Надым стало возможна беспрерывная работа всей логистической цепочки — это и позволило зайти «Пятерочке» и снизить цену на продукты. А местная сеть супермаркетов закрылась, отдав помещения федеральному сетевому гиганту.