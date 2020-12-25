Суд вынес приговор историку-расчленителю Соколову

Историк Олег Соколов, убивший и расчленивший аспирантку Анастасию Ещенко, приговорен к 12,5 годам лишения свободы. Решение вынесено Октябрьским судом Санкт-Петербурга.
«Путем частичного сложения наказаний назначить 12 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — цитирует судью Юлию Максименко телеканал 360. Соколова также признали виновным в незаконном хранении оружия.
Соколов застрелил Ещенко 7 ноября 2019 года. Также выяснилось, что историк расчленил девушку, с которой был в отношениях с 2015 года. Одной из версий называли ревность. Позднее в сети появилось видео ссоры, после которой произошло убийство.
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