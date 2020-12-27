Текслер нашел команду, с которой пойдет на выборы в Госдуму

Встречи Алексея Текслера с будущими соратниками пройдут в ближайшее время Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Главной движущей силой избирательной кампании в Госдуму в Челябинской области для «Единой России» станут волонтеры. Об этом сообщил URA.RU источник в партийных кругах.

«После заявления губернатора и лидера регионального отделения „ЕР“ Алексея Текслера о том, что он возглавит партийный список, думскую избирательную кампанию можно считать начавшейся. Предполагается сделать ставку в „полевой работе“ на волонтерские организации, показавшие свои возможности в период пандемии», — рассказал собеседник URA.RU.

По его словам, на этой неделе станут известны другие персоны избирательного списка, а Текслер проведет встречу с представителями волонтерского движения. «Также будет официально объявлено о политическом разводе с Курганской областью, с которой были общие избирательные списки на прошлых выборах в Госдуму», — добавил инсайдер.

«На этой рабочей неделе глава региона проведет целую серию встреч и награждений, традиционных перед Новым годом. Среди тех, с кем он встретится, будут и волонтеры», — заявили URA.RU в пресс-службе Текслера. От иных комментариев там воздержались.