Новый закон о соцсетях в России вызвал бурное обсуждение в интернете Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Российские интернет-пользователи с юмором отнеслись к новому закону, который обязывает социальные сети выявлять и блокировать запрещенный контент, включая нецензурную лексику. Но часть россиян призналась, что без мата не видит смысла в соцсетях.

Закон о блокировке запрещенного контента в социальных в соцсетях поддержал Совет Федерации. Полномочиями по ведению реестра соцсетей предлагается наделить Роскомнадзор. Документ вступит в силу 1 февраля 2021 года.

Интернет-пользователи представили, как будут выглядеть соцсети после нового закона. «***** вы *********?!» — обратился к депутатам пользователь с ником «Маэстро».

Госдума: *принимает закон, обязывающий соцсети цензурировать мат*



Пользователи соцсетей: ***** вы *********!? — маэстро (@rudakov_george) December 24, 2020

Для многих запрет на мат стал настоящим ударом. В соцсетях нашли тех, кому не повезет больше всех.

Госдума ввела запрет на мат в соцсетях. Просто представьте, каково теперь шахматистам!

© — Евгений Полищук (@jenyapoly) December 24, 2020

Вы же в курсе что с 1 февраля будут банить за мат в соцсетях?

И какой смысл в соцсетях тогда — Милс? (@_mrblvck) December 25, 2020

Если запретят мат в соцсетях, как жить-то??? Мат- это как Рафаэлло- вместо тысячи слов!!!!! — Ната_Ли? (@JGp17csy) December 25, 2020

Некоторые пользователи соцсетей попытались найти позитивные стороны в новом законе. А другие призвали вспомнить стихотворения российских классиков.

Госдума разрешила мат в соцсетях до 1 февраля 2021 года!

Пользуйтесь, господа!???? — Аля (@ALIA_NEBA) December 25, 2020

Многие не видят в мате ничего запрещенного. Напротив — это одно из достояний России скриншот Twitter