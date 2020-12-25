Российские интернет-пользователи с юмором отнеслись к новому закону, который обязывает социальные сети выявлять и блокировать запрещенный контент, включая нецензурную лексику. Но часть россиян призналась, что без мата не видит смысла в соцсетях.
Закон о блокировке запрещенного контента в социальных в соцсетях поддержал Совет Федерации. Полномочиями по ведению реестра соцсетей предлагается наделить Роскомнадзор. Документ вступит в силу 1 февраля 2021 года.
Интернет-пользователи представили, как будут выглядеть соцсети после нового закона. «***** вы *********?!» — обратился к депутатам пользователь с ником «Маэстро».
Госдума: *принимает закон, обязывающий соцсети цензурировать мат*— маэстро (@rudakov_george) December 24, 2020
Пользователи соцсетей: ***** вы *********!?
Для многих запрет на мат стал настоящим ударом. В соцсетях нашли тех, кому не повезет больше всех.
Госдума ввела запрет на мат в соцсетях. Просто представьте, каково теперь шахматистам!— Евгений Полищук (@jenyapoly) December 24, 2020
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Вы же в курсе что с 1 февраля будут банить за мат в соцсетях?— Милс? (@_mrblvck) December 25, 2020
И какой смысл в соцсетях тогда
Если запретят мат в соцсетях, как жить-то??? Мат- это как Рафаэлло- вместо тысячи слов!!!!!— Ната_Ли? (@JGp17csy) December 25, 2020
Некоторые пользователи соцсетей попытались найти позитивные стороны в новом законе. А другие призвали вспомнить стихотворения российских классиков.
Госдума разрешила мат в соцсетях до 1 февраля 2021 года!— Аля (@ALIA_NEBA) December 25, 2020
Пользуйтесь, господа!????
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