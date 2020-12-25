В соцсетях возмутились запретом на мат в соцсетях. «Каково теперь шахматистам»

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Соцсети и мессенджеры. Сургут, вконтакте, соцсети, мессенджеры, приложения для телефона, вк
Новый закон о соцсетях в России вызвал бурное обсуждение в интернете Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Российские интернет-пользователи с юмором отнеслись к новому закону, который обязывает социальные сети выявлять и блокировать запрещенный контент, включая нецензурную лексику. Но часть россиян призналась, что без мата не видит смысла в соцсетях.

Закон о блокировке запрещенного контента в социальных в соцсетях поддержал Совет Федерации. Полномочиями по ведению реестра соцсетей предлагается наделить Роскомнадзор. Документ вступит в силу 1 февраля 2021 года.

Интернет-пользователи представили, как будут выглядеть соцсети после нового закона. «***** вы *********?!» — обратился к депутатам пользователь с ником «Маэстро».

Для многих запрет на мат стал настоящим ударом. В соцсетях нашли тех, кому не повезет больше всех.

Некоторые пользователи соцсетей попытались найти позитивные стороны в новом законе. А другие призвали вспомнить стихотворения российских классиков.

Многие не видят в мате ничего запрещенного. Напротив — это одно из достояний России
скриншот Twitter

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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