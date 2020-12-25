Какие законы одобрил Совфед. В РФ будут регулировать цены на продукты, пикеты признают митингами

© Служба новостей «URA.RU»
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Гипермаркет
Государство сможет на 90 дней заморозить цены на продукты Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Совет Федерации РФ на заседании 25 декабря одобрил ряд законов, которые будут действовать в 2021 году. В частности, государство будет регулировать розничные цены на продукты, суд сможет признавать одиночные пикеты митингами, а защита конфиденциальности силовиков и судей будет усилена. URA.RU собрало самые важные законы, которые приняли российские сенаторы.

  • С 2021 года Россия отказывается от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления. Теперь показатель определяется как часть среднедушевого дохода. МРОТ составит 12  792 рубля в месяц. По сравнению с МРОТ на 2020 год (12 130 рублей) рост составит 5,5%;
  • Выплаты по больничным установлены не меньше минимального размера оплаты труда. Теперь эта мера будет бессрочной, ранее она действовала до конца 2020 года в целях поддержки людей во время пандемии;
  • Государство сможет устанавливать предельные розничные цены на товары социальной значимости. Срок заморозки цен составит не более 90 календарных дней;
  • Со следующего года суд сможет признавать митингом несколько одиночных пикетов, которые объединены общим замыслом. Также митингом признается массовое передвижение граждан с целью формирования мнения или выдвижения требований;
  • Насилие или угроза его применения может расцениваться как уголовно наказуемое хулиганство. А хулиганство с применением оружия приравнивается к хулиганству, совершенному группой лиц или организованной группой;
  • Молодежный возраст в России повышен до 35 лет. Это позволит большему числу граждан пользоваться государственной поддержкой. Раньше молодежью признавались россияне с 14 до 30 лет;
  • С 1 января 2021 года регионы РФ смогут создавать платные медицинские вытрезвители. Стоимость пребывания в вытрезвителе составит в среднем 1,5 тысячи рублей за ночь. При этом точная цена будет устанавливаться каждым субъектом страны;
  • В России появится запрет на выдачу сведений о судьях, прокурорах, сотрудниках СК, ФСБ и отдельных категориях военных, даже если эти сведения не несут угрозы их безопасности. Авторы закона объясняют новые правила тем, что в интернете все чаще «несанкционированно публикуются» сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов, военнослужащих, что «негативно влияет на осуществление ими своих полномочий»;
  • С 1 февраля 2021 года социальные сети будут обязаны самостоятельно выявлять и блокировать размещенный в них противоправный контент. Также соцсети обяжут ограничивать доступ к информации, выражающей «явное неуважение» к обществу, государству, Конституции РФ, содержащей призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях;
  • С 1 апреля 2021 году минимальная стоимость пачки сигарет в России составит около 106 рублей. В течение первых трех месяцев действия документа можно будет продавать табачную продукцию, которая была произведена или ввезена по прошлым минимальным розничным ценам;
  • Одобрен закон, который предусматривает расселение жителей ветхого и аварийного жилья, предоставляет региональным властям самим принимать решение о сносе неаварийных домов и освобождает собственников квартир в домах, включенных в программу расселения, от взносов на капремонт. Жильцы таких квартир сами будут принимать решение о принятии дома в программу сноса;
  • В России ведут административный штраф до 500 тысяч рублей для организаторов экзамена по русскому языку как иностранному, если при этому буду допущены нарушения. Речь идет об экзаменах для мигрантов;
  • В 2021 году появится закон о биологической безопасности. Он устанавливает способы борьбы с распространением инфекционных и паразитарных болезней, а также закрепляет право граждан на охрану здоровья и охрану окружающей среды от опасных биологических факторов;
  • Земли национальных парков в России можно будет приватизировать. Документом предлагается разрешить предоставление земельных участков в границах населенных пунктов, расположенных в зонах хозяйственного назначения нацпарков, в собственность субъектов РФ или муниципалитетов.

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