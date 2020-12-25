Врач объяснил, как быстрее восстановиться после коронавируса

Восстановление легких после коронавируса пройдет легко при нормальном образе жизни и полноценном питании. Доктор медицинских наук, заслуженный врач России, профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Карабиненко уточнил, что для укрепления не только легких, но и иммунитета необходимо также делать специальную гимнастику.
«Надо полноценно питаться, делать дыхательную гимнастику, укреплять иммунитет, тогда организм сам сбалансирует процессы восстановления», — заявил врач в интервью радио Sputnik. Он уточнил, что курильщики, продолжающие после болезни использовать сигареты, не смогут восстановиться, даже если следовать советам.
Ранее врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок пояснил, как происходит поражение легких при коронавирусе. По словам оперной певицы Анны Нетребко, переболевшей коронавирусом, главное в лечении — вовремя обратиться к врачу, пишет «
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