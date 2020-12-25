25 декабря 2020

Врач объяснил, как быстрее восстановиться после коронавируса

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Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19. Екатеринбург, госпиталь, медик, защитный костюм, капельница, медицина, медицинский работник, врач, больница, covid-19, covid19, лечащий врач, противочумный костюм, коронавирус, противочумной костюм, красная зона, ковидный госпиталь
Врач считает, что главное — это питание, дыхательная гимнастика и укрепление иммунитета Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Восстановление легких после коронавируса пройдет легко при нормальном образе жизни и полноценном питании. Доктор медицинских наук, заслуженный врач России, профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Карабиненко уточнил, что для укрепления не только легких, но и иммунитета необходимо также делать специальную гимнастику.

«Надо полноценно питаться, делать дыхательную гимнастику, укреплять иммунитет, тогда организм сам сбалансирует процессы восстановления», — заявил врач в интервью радио Sputnik. Он уточнил, что курильщики, продолжающие после болезни использовать сигареты, не смогут восстановиться, даже если следовать советам.

Ранее врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок пояснил, как происходит поражение легких при коронавирусе. По словам оперной певицы Анны Нетребко, переболевшей коронавирусом, главное в лечении — вовремя обратиться к врачу, пишет «Царьград». Бороться же с последствиями коронавируса врач-физиотерапевт Родион Григорьев советует при помощи распаривания и специальной мануальной терапией, уточняет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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