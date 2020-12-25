Экономисты раскрыли, что ждет биткоин в 2021 году

В долгосрочной перспективе курс биткоина упадет Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Биткоин в долгосрочной перспективе рухнет, оставив множество некрупных инвесторов ни с чем. Такое мнение в беседе с URA.RU высказали экономисты Виталий Калугин и Максим Кривелевич.

Ранее стоимость биткоина обновила свой исторический максимум, пишет деловая газета «Взгляд». По данным «Все42.ру», его цена составила 25 тысяч долларов за единицу. При этом, как уточняет телеканал 360, повышение оказалось кратковременным.

«Единственное, на что в перспективе следующих двух лет может повлиять биткоин — это то, что много людей потеряют много денег. Потому что вкладывать в пузырь таких масштабов — это в любом случае означает оказаться однажды у разбитого корыта. Туда сейчас заманят много-много розничных, так называемых „ритейл-инвесторов“, и где-нибудь на максимальных объемах им большие дяди продадут очень-очень много миллиардов, оставив ни с чем. Это стандартная ситуация с названием пузыря», — сообщил URA.RU экономист, финансовый аналитик Виталий Калугин.

По мнению экономиста, в ближайшие два года в США начнется инфляция, что приведет к «выкачиванию» средств из рынка криптовалюты. «Любое поднятие ставки будет вытаскивать деньги из всех раздутых пузырей. В первую очередь из биткоина», — считает он.

С мнением о перспективе проиграть всей свои деньги также согласен доцент кафедры «Финансы и кредит» школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич. «Здесь комиссии в пользу самих организаторов этой игры — „казино“ — очень высоки. Поэтому на длительном промежутке времени, и те, кто сегодня выигрывает, и те, кто сегодня проигрывает, если не бросят играть, все свои деньги потеряют в пользу „казино“. Людям кажется, что у них шансы 50/50, но у них 100/0 из-за наличия вот этих сверх высоких комиссий. Если вы будете играть годами напролет, то рано или поздно все ваши деньги уйдут в доход „казино“», — выразил он свое мнение URA.RU.