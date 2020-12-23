Врач заявил о смертельной опасности алкоголя после COVID-19

Переболевшим коронавирусной инфекцией следует избегать употребления алкоголя. Похмелье может быть опасным для организма и привести к инвалидности или смерти. Об этом рассказал врач-психиатр и нарколог Игорь Лазарев. Врач отметил, что COVID-19 способствует образованию тромбов, которые могут оторваться из-за употребления алкоголя.
«Интоксикационный синдром запускает такой же патологический процесс. В результате возрастает вероятность отрыва тромба. Блуждая по кровяному руслу, он может попасть в сердце или закупорить просвет сосуда жизненно важного органа. Это грозит тяжёлой инвалидностью или смертью», — передает слова врача
Ранее психиатр-нарколог Александр Ковтун раскрыл безопасную долю алкоголя. По словам врача ложка алкоголя является безвредной и даже лечебной для организма.
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