23 декабря 2020

Врач заявил о смертельной опасности алкоголя после COVID-19

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Употребления алкоголя после коронавируса может привести к смерти или инвалидности Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Переболевшим коронавирусной инфекцией следует избегать употребления алкоголя. Похмелье может быть опасным для организма и привести к инвалидности или смерти. Об этом рассказал врач-психиатр и нарколог Игорь Лазарев. Врач отметил, что COVID-19 способствует образованию тромбов, которые могут оторваться из-за употребления алкоголя.

«Интоксикационный синдром запускает такой же патологический процесс. В результате возрастает вероятность отрыва тромба. Блуждая по кровяному руслу, он может попасть в сердце или закупорить просвет сосуда жизненно важного органа. Это грозит тяжёлой инвалидностью или смертью», — передает слова врача NEWS.ru.

Ранее психиатр-нарколог Александр Ковтун раскрыл безопасную долю алкоголя. По словам врача ложка алкоголя является безвредной и даже лечебной для организма.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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