В Москве закрыли клуб главного конкурента Навального

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Лекция Михаила Светова, одного из основателей Либертарианской партии. Тюмень, светов михаил
Михаил Светов рассказал, что клуб «Новая искренность» закрыли из-за нарушения масочного режима Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Московский клуб «Новая искренность», владельцем которого является оппозиционер, лидер Либертарианской партии России Михаил Светов. Об этом говорится в instagram-аккаунте клуба.

«С сожалением сообщаем, что мы закрыты по техническим причинам на неопределенный срок», — говорится в социальной сети клуба. Отмечается, что руководство клуба будет сообщать об изменениях в работе заведения.

Светов сообщил изданию «МБХ медиа», что клуб закрыли из-за нарушения масочного режима. Он уточнил, что в заведении соблюдаются все меры безопасности, а посетители приходят в масках.

Светова называют вторым протестным лидером после блогера Алексея Навального, передает «Царьград». Полиция задерживала Светова за организацию митингов в Москве. Ранее сообщалось, что Либертарианская партия протестовала против Единого дня голосования. В Москве планировалось проведение ряда митингов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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