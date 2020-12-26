В Москве закрыли клуб главного конкурента Навального

Московский клуб «Новая искренность», владельцем которого является оппозиционер, лидер Либертарианской партии России Михаил Светов. Об этом говорится в instagram-аккаунте клуба.
«С сожалением сообщаем, что мы закрыты по техническим причинам на неопределенный срок», — говорится в социальной сети клуба. Отмечается, что руководство клуба будет сообщать об изменениях в работе заведения.
Светов сообщил изданию «МБХ медиа», что клуб закрыли из-за нарушения масочного режима. Он уточнил, что в заведении соблюдаются все меры безопасности, а посетители приходят в масках.
Светова называют вторым протестным лидером после блогера Алексея Навального, передает «
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