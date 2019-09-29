Сезон митингов в России открывает новый лидер

Михаил Светов за три года сумел стать главным конкурентом лидеров оппозиции Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В воскресенье, 29 сентября, Либертарианская партия России проведет в Москве митинг против политических репрессий — первую массовую протестную акцию после Единого дня голосования и предшествовавших ему выступлений за допуск независимых кандидатов Мосгордуму. Новый сезон протестов открывает политическая сила, лицо которой — Михаил Светов — в данный момент совершает тур по регионам, сопоставимый с президентской кампанией директора Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Михаилу Светову 34 года. Вернувшись в Россию в 2016 году после шести лет жизни в Японии, он всерьез занялся политикой. В 2017 году Светов создал youtube-канал SVTV (163 тысячи подписчиков против 3,04 миллиона у Алексея Навального), чтобы продвигать идеи либертарианства, а в 2016-м начал ездить с лекциями по стране. В середине сентября Светов объявил о новом туре по регионам.

Михаил Светов пришел в политику в 2016 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Всего в его списке 29 городов — от Тулы до Иркутска. В УрФО Светов будет только в Тюмени — 15 октября. Каждая лекция, по его подсчетам, собирает несколько сотен молодых людей. «[Количество человек] зависит от города. Например, на лекцию в Воронеже [26 сентября] пришло 400 человек. На лекцию в Новосибирске [16 октября] зарегистрировались уже 900 человек», — рассказал он «URA.RU».

После того, как в конце-2017-начале 2018 годов Алексей Навальный открыл предвыборные штабы в нескольких десятках регионов, никто из оппозиционных политиков, кроме Светова, не совершал подобные объезды. При этом Светову удается собирать примерно такую же по размеру аудиторию. Когда Навальный, готовясь к президентской кампании, создавал в городах предвыборные штабы, в Воронеже на встречу пришли около 100 человек, в Новосибирске — 400 волонтеров, в Туле — 60-70 человек (лекция Светова там же собрала около 60 человек).

«Ни у кого, кроме штабов Навального, нет такой сильной региональной сети, как у нас», — уверен политик.

В субботу вечером Светов прилетел из Пензы в Москву, чтобы 29 сентября поучаствовать в митинге против репрессий. Либертарианская партия России — единственная из непарламентских в стране, которой на протяжении последних 18 месяцев удается легально организовывать протесты. Летом 2018 года она собрала в Москве шеститысячный митинг против повышения пенсионного возраста, а 10 марта — согласованную акцию против изоляции рунета (в ней участвовали 15 тысяч человек).

20 июля на проспекте Сахарова в Москве ЛПР провела митинг за допуск на выборы в Мосгордуму незарегистрированных кандидатов, который посетили 22 тысячи человек. Прямо сейчас, уверен политолог Леонид Гозман, создается новая оппозиция, и Михаил Светов — один из самых заметных участников этого процесса. «Популярность Светова и внимание к нему говорят о том, что у людей есть спрос не столько на идеологические конструкции, сколько на конкретные, понятные действия», — считает эксперт.

Партия Михаила Светова — единственный несистемный организатор митингов в Москве Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Тот факт, что Либертарианская партия — единственная несистемная сила, которой удалось организовать легальные протесты в Москве, символизирует отсутствие в России «реальных» партий, отмечает Гозман. «Обратите внимание, что на протестах в Екатеринбурге и в поддержку [журналиста] Ивана Голунова не было политических организаций как субъектов», — констатировал политолог.

ЛПР была появилась в 2008 году, но до сих пор не зарегистрирована в Минюсте. Ее идеологией является либертарианство, в основе которого лежит идея о максимальной автономии личности и снижении роли государства в жизни общества. Среди предложений в программе партии — упразднение поста президента, запрет государственных СМИ, амнистия политзаключенных, ряд социальных реформ, включая отказ от обязательного общего образования и призыва в армию.

Несмотря на амбиции, явно выходящие за пределы Москвы, Либертарианская партия не столь активна в регионах, как в столице. В частности, на Урале пока нет ни одной сильной ячейки, способной влиять на повестку. По словам Светова, его тур по регионам как раз направлен на то, чтобы решить эту проблему.

«Это попытка найти активных людей в регионах. Я сейчас езжу по городам, где у нас слабые отделения, либо их нет вообще», — сказал он.

Одно из преимуществ либертарианцев над конкурентами — отсутствие явного лидера, что уравнивает шансы остальных участников объединения, считает Светов. «Мы возникли из философского кружка, и, когда партия возникла, нас было десять человек, нас объединяла идея. <…> У нас никогда не было денег, у нас никогда не было лидера, вокруг которого все сплачивались бы. Кто-то периодически берет на себя лидерскую функцию, сейчас ее на себя взял я», — объяснил политик «URA.RU».

Некоторые видео Михаила Светова набирают сотни тысяч просмотров Фото: скриншот

Так, главный штаб ЛПР на Урале — отделение в Екатеринбурге — возглавляет 18-летний Егор Васильченков. Последняя публичная акция партийцев в столице УрФО датируется 6 сентября — это были одиночные пикеты (в том числе возле мэрии Екатеринбурга) в поддержку председателя партии Сергея Бойко, арестованного на 10 суток за призывы к участию в несанкционированном митинге в Москве. Кроме того, известно, что активисты ЛПР присоединялись к митингам против строительства храма Святой Екатерины в мае.

В разговоре с «URA.RU» Светов не исключил, что на следующих выборах в парламенты уральских регионов либертарианцы будут поддерживать своих сторонников, как это было в случае с муниципальными советами Санкт-Петербурга в этом году. По итогам голосования молодые кандидаты, опираясь на ресурсы незарегистрированной партии, смогли получить три из 1560 депутатских мандатов в Северной столице.