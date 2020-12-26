СМИ: неизвестный устроил взрыв в центре Москвы

Злоумышленник бросил взрывное устройство у стен театра кукол имени Образцова в Москве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Москве у театра кукол имени Образцова неизвестный мужчина устроил взрыв и сбежал. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«В Москве у стен театра кукол имени Образцова произошел взрыв», — передает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Неизвестный мужчина пытался положить взрывное устройство под автомобиль. Однако злоумышленнику не удалось сделать это, и он скрылся, бросив взрывчатку у стен театра.

Пострадавших в результате взрыва нет. Цель злоумышленника неизвестна. В пресс-службе главного управления МВД Москвы URA.RU сообщили, что полиция ведет поиск очевидцев происшествия.

Ранее в Карачаево-Черкесской автономной области произошел взрыв у здания регионального управления ФСБ. Тогда у здания ведомства взорвались две бомбы.