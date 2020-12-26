СМИ: неизвестный устроил взрыв в центре Москвы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военно-патриотическая акция «Сирийский перелом». Челябинск, вооружение, трофеи, сву, сирийский перелом, взрывное устройство, бомба, фугас
Злоумышленник бросил взрывное устройство у стен театра кукол имени Образцова в Москве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Москве у театра кукол имени Образцова неизвестный мужчина устроил взрыв и сбежал. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«В Москве у стен театра кукол имени Образцова произошел взрыв», — передает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Неизвестный мужчина пытался положить взрывное устройство под автомобиль. Однако злоумышленнику не удалось сделать это, и он скрылся, бросив взрывчатку у стен театра.

Пострадавших в результате взрыва нет. Цель злоумышленника неизвестна. В пресс-службе главного управления МВД Москвы URA.RU сообщили, что полиция ведет поиск очевидцев происшествия.

Ранее в Карачаево-Черкесской автономной области произошел взрыв у здания регионального управления ФСБ. Тогда у здания ведомства взорвались две бомбы.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...