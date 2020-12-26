Дмитрий Гордон озадачил Михаила Ходорковского во время интервью Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Пользователи соцсетей высмеяли поведение журналиста Дмитрия Гордона во время интервью с предпринимателем Михаилом Ходорковским. Соответствующие реакции они опубликовали в своих аккаунтах в Twitter и «ВКонтакте».

Во время беседы с Ходорковским Гордон позволил себе каламбур, упомянув экс-президента США Барака Обаму. Пользователи соцсетей бурно отреагировали на это и высмеяли неуместное поведение журналиста. Сенатор от Пермского края Алексей Пушков на волне происходящего также посмеялся над журналистом, выложившим видео, на котором дерется с манекеном.

Некоторые пользователи посчитали, что с тем же успехом Гордон мог процитировать песню Smash Mouth — All Star.

Фото: «ВКонтакте»

Другие подчеркнули, что шутки Гордона не позволят ему завести друзей.

«Почему меня называют асоциальным. Люди, окружающие меня. Я» Фото: «ВКонтакте»

В социальных сетях появилось множество версий, какие еще каламбуры мог придумать Гордон.

Фото: «ВКонтакте»

Фото: «ВКонтакте»

Фото: Twitter

Фото: «ВКонтакте»

Фото: Twitter

Ранее спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс, посмотрев интервью, обвинил Ходорковского во лжи. Предприниматель рассказал Гордону, что перед президентскими выборами крупные бизнесмены заплатили Чубайсу, чтобы организовать встречу с Ельциным.