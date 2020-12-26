Niletto пришел на день рождения к дочери звезды «Дома 2»

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Концерт группы «Пасош» в клубе «Свобода» в условиях закрытых танцполов. Екатеринбург, концерт, клуб свобода, свобода концерт холл
Niletto выступил на детском корпоративе Ксении Бородиной Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Телеведущая Ксения Бородина пригласила рэпера из Екатеринбурга Niletto (Данила Прыткова) на день рождения своей дочери. Соответствующее видео опубликовано в instagram-аккаунте телеведущей.

«Мы сегодня здесь, чтобы подарить тебе, всем твоим друзьям и родным музыку, вместе потанцевать. Желаю, чтобы твой день рождения был ярким», — рассказал Niletto на видео, опубликованным в социальной сети. Рэпер исполнил для дочери Бородиной песни «Ты такая красивая», «Любимка» и другие.

Именинница рассказала артисту, что счастлива. «Главное, чтобы ребенок был счастлив», — уверен Niletto. После этого приглашенные на праздник дети начали петь один из хитов исполнителя.

Ранее сообщалось, что московский ресторан Bla Bla Bla находился на грани закрытия из-за проведения концерта Niletto. Это связано с тем, что на мероприятии выявили нарушения масочного режима и социальной дистанции.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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