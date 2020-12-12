Московскому ресторану грозит закрытие после концерта Niletto

На концерте Niletto не соблюдались меры защиты от коронавируса Instagram, Niletto

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Московский ресторан Bla Bla Bla могут закрыть на 90 суток после недавнего концерта российского певца Niletto. Поводом стали многочисленные нарушения противоэпидемических мер.

«Были выявлены грубые нарушения по соблюдению социального дистанцирования и перчаточно-масочного режима, что является нарушением указа мэра Москвы №68», — цитирует информационный центр правительства Москвы инспектора ОАТИ Сергея Михайлова. Сообщается также, что заведение привлекло внимание инспекторов после недавнего концерта российского певца Niletto. Инспектор подчеркнул, что за выявленные нарушения ресторану грозит штраф до 300 тысяч рублей.

Уроженец Екатеринбурга певец Niletto (Данил Прытков) получил известность после композиции «Любимка». По информации агентства Nation News, трек попал в число самых популярных музыкальных композиций 2020 года по версии Apple Music. Кроме того, по данным «Национальной службы новостей», клип Niletto и Клавы Коки «Краш» стал одним из самых популярных музыкальных видео в российском Youtube.