Жаловавшемуся Путину на ФСБ чиновнику грозит новое уголовное дело

В отношении Александра Шестуна могут возбудить уголовное дело, пишет ТАСС Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Служба судебных приставов может возбудить уголовное дело за оскорбление конвоя и судьи, вынесшей приговор экс-главе Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуну. Об этом журналистам рассказал источник в судебных кругах.

По его словам, на протяжении всего процесса Шестун вел себя вызывающе, перебивал судью и переходил на оскорбления, за что последняя удалила его из зала до окончания прений сторон. «Однако на протяжении пяти дней во время оглашения приговора в отношении бывшего чиновника в Подольском суде он ежедневно оскорблял и судью, и конвоиров, делавших ему замечания. За оскорбление судьи на судебном заседании предусмотрена уголовная ответственность по части 2 статьи 297 УК РФ („Неуважение к суду“)», — приводит ТАСС слова собеседника.

25 декабря экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун был признан виновным в мошенничестве и коррупции. Подольский городской суд Московской области приговорил бывшего чиновника к 15 годам колонии строгого режима. Шестун возглавлял Серпуховский район с 2003 года. В апреле 2019 года экс-чиновник жаловался президенту России Владимиру Путину на то, что ФСБ, областные власти и сотрудники администрации президента якобы угрожают ему, требуя уйти в отставку «по-хорошему». Позже Шестун, находясь в СИЗО, призвал россиян не заниматься бизнесом.