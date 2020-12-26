Все регионы Аргентины скоро получат вакцину из РФ «Спутник V»

В Аргентине вакцинация российским препаратом «Спутник V» начнется 29 декабря. За день до этого, в понедельник, завершится его доставка во все провинции.
«Президент Альберто Фернандес провел совещание с губернаторами, где он их проинформировал, что в понедельник дозы вакцины „Спутник V“ прибудут в каждую провинцию, участники договорились, что утром во вторник начнется процесс вакцинации по всей стране», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы главы государства. Местные власти ставят перед собой цель привить к осени большую часть населения, находящуюся в зоне риска.
В четверг в Аргентину прибыла первая партия «Спутника V» в количестве 300 тысяч доз. Всего, как напоминает RT, в страну доставят 10 млн доз. Что касается России, ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в январе—феврале российские больницы получат почти 6,5 млн доз.
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