26 декабря 2020

В Центре Гамалеи сказали, насколько опасен британский коронавирус

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Один зараженный новым штаммом может передать вирус десяти людям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Новый штамм коронавируса, который впервые был обнаружен в Великобритании, куда более заразен своего предшественника. От одного носителя вирус может передаться десятерым, рассказал журналистам вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев.

«Опасность нового штамма заключается только в том, что он стал более заразным. Это значит, что зараженный первоначальным штаммом человек, когда чихнул — заразил троих, а инфицированный новым „британским“ штаммом чихнул — и заразил человек 10», — сообщает телеканал 360 со ссылкой на слова вирусолога.

При этом Зуев подчеркнул, что подобная мутация вируса не изменила чувствительность к уже разработанным вакцинам. Что касается профилактики, людям по-прежнему стоит избегать мест большого скопления людей, а также использовать маски и перчатки.

Штамм коронавируса с 23 новыми мутациями обнаружили в Великобритании в начале декабря. 19 декабря премьер-министр страны Борис Джонсон официально объявил о нем, предупредив, что, по предварительным данным, новый штамм может быть заразнее на 70%. Ученые предположили, что подобное изменение вируса может привести к росту смертности, однако официально это никто не подтвердил.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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