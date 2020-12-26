В Центре Гамалеи сказали, насколько опасен британский коронавирус

Новый штамм коронавируса, который впервые был обнаружен в Великобритании, куда более заразен своего предшественника. От одного носителя вирус может передаться десятерым, рассказал журналистам вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев.
«Опасность нового штамма заключается только в том, что он стал более заразным. Это значит, что зараженный первоначальным штаммом человек, когда чихнул — заразил троих, а инфицированный новым „британским“ штаммом чихнул — и заразил человек 10», — сообщает телеканал 360 со ссылкой на слова вирусолога.
При этом Зуев подчеркнул, что подобная мутация вируса не изменила чувствительность к уже разработанным вакцинам. Что касается профилактики, людям по-прежнему стоит избегать мест большого скопления людей, а также использовать маски и перчатки.
Штамм коронавируса с 23 новыми мутациями обнаружили в Великобритании в начале декабря. 19 декабря премьер-министр страны Борис Джонсон официально объявил о нем, предупредив, что, по предварительным данным, новый штамм может быть заразнее на 70%. Ученые предположили, что подобное изменение вируса может привести к росту смертности, однако официально это никто не подтвердил.
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