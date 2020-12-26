Власти РФ изменят зарплаты учителям

Оклад учителя должен гарантированно составлять 70% от средней зарплаты по региону. Об этом рассказала заместитель председателя Общероссийского Профсоюза образования Татьяна Куприянова.
«Гарантированная часть зарплаты учителя за норму учебной нагрузки должна составлять не ниже 70% от средней по региону, а минимальные размеры ставок и окладов работников в виде базовых должны получить статус федеральных гарантий», — рассказала Куприянова в интервью «Российской газете». Она уточнила, что они не должны опускаться ниже МРОТ. В Минпросвещения РФ добавили, что новые требования к оплате труда педагогов разрабатываются совместно с Минтрудом, Минфином и Общероссийским Профсоюзом образования.
Также Куприянова считает, что при единой модели оплаты труда нужно отметить педагогов-дефектологов, логопедов, психологов, мастеров производственного обучения и методистов в школах и колледжах. Сейчас дополнительные выплаты получают учителя, ведущие классное руководство.
Ранее премьер министр Михаил Мишустин потребовал изменить зарплаты учителей. Он дал распоряжение Минпросвещению, Минтруду, Минфину и Минэкономразвитию разработать до 1 марта предложения по совершенствованию системы оплаты труда педагогов. Перед этим к президенту России Владимиру Путину обратилась учитель из сельской местности с жалобой на одинаковую зарплату с местной уборщицы, пишет
Подписывайтесь на URA.RU в