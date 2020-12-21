Мишустин потребовал изменить зарплаты учителей

Михаил Мишустин поручил решить вопрос с зарплатой учителей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Минпросвещения, Минтруд, Минфин и Минэкономразвития до 1 марта должны разработать предложения по совершенствованию системы оплаты труда педагогов с учетом установления минимальной зарплаты не ниже прожиточного минимума. Соответствующее поручение дал российский премьер Михаил Мишустин.

«Михаил Мишустин также дал ряд поручений в сфере образования: до 1 марта необходимо представить в правительство предложения по совершенствованию системы оплаты труда педагогов», — говорится в сообщении на сайте правительства. Кроме того, премьер поручил Минобрнауки, Минпросвещения и Минфину до 15 февраля 2021 года решить вопрос с оплатой обучения для студентов, которые слушают лекции в онлайн-формате.

Поручения были сформированы по итогам ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Глава государства в ходе пресс-конференции также пообещал семьям с детьми выплаты по 5000 рублей к Новому году. Россияне уже начали получать первые деньги.