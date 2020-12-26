26 декабря 2020

Басков раскрыл, с кем хочет быть похоронен Киркоров

© Служба новостей «URA.RU»
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Похороны Юлии Началовой. Москва, киркоров филипп
Филипп Киркоров пообещал похоронить Николая Баскова, если тот умрет раньше Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Певец Филипп Киркоров предложил своему коллеге Николаю Баскову быть похороненным рядом. Об этом музыкант рассказал в эфире программы «Привет, Андрей!» на канале «Россия-1».

«Знаешь, что я подумал, а давай попросим, чтобы нас вместе похоронили. Чтобы наши фанаты ходили недалеко», — процитировал Киркорова Басков. Также певец призвал коллегу к ответственности. Он сказал, что похоронит Баскова, если тот умрет раньше и предложил ему сделать тоже самое в случае его более скорой смерти.

Ранее в честь дня рождения дочь Киркорова Алла-Виктория получила в подарок от отца браслет стоимостью 1,5 млн рублей. Поклонники раскритиковали певца. Они заявили, что ей нужны не дорогие подарки, а мать, передает «Царьград». Актриса Алена Кравец рассказала, что артист планирует жениться на биологической матери своих детей в ближайшее время.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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