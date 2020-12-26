Мишустин выделил пяти уральским регионам деньги на дороги

37 российских регионов, в том числе пять уральских, получат деньги на ремонт и строительство дорог. Распоряжение, опубликованное на сайте правительства, подписал российских премьер-министр Михаил Мишустин.
«В ближайшие три года более 172,3 млрд рублей будет направлено регионам на ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог», — говорится в документе. В их число вошли ХМАО, Свердловская, Тюменская и Челябинская области, а также Пермский край. Деньги будут выделяться с 2020 по 2022 год. Отмечается, что выделенные средства помогут регионам снизить число ДТП и создать современную дорожную инфраструктуру с интеллектуальными транспортными системами.
Ранее президент России Владимир Путин поручил профинансировать из государственного бюджета капитальный ремонт домов и дорог в Крыму, передает «
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