26 декабря 2020

Мишустин выделил пяти уральским регионам деньги на дороги

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, лужа, грязь в городе, яма на дороге, разбитая дорога
Выделенные на ремонт средства помогут создать в регионах современную транспортную инфраструктуру Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

37 российских регионов, в том числе пять уральских, получат деньги на ремонт и строительство дорог. Распоряжение, опубликованное на сайте правительства, подписал российских премьер-министр Михаил Мишустин.

«В ближайшие три года более 172,3 млрд рублей будет направлено регионам на ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог», — говорится в документе. В их число вошли ХМАО, Свердловская, Тюменская и Челябинская области, а также Пермский край. Деньги будут выделяться с 2020 по 2022 год. Отмечается, что выделенные средства помогут регионам снизить число ДТП и создать современную дорожную инфраструктуру с интеллектуальными транспортными системами.

Ранее президент России Владимир Путин поручил профинансировать из государственного бюджета капитальный ремонт домов и дорог в Крыму, передает «Царьград». Также планируется построить скоростную трассу от Екатеринбурга до Краснодара до 2035 года. Прямая дорога до Черного моря сократит 10 часов в пути.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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