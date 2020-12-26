В 2021 году, который признан годом науки, увеличат стипендии студентам и аспирантам, а также вырастет зарплата научным сотрудникам. Об этом URA.RU заявил член комитета Госдумы по образованию и науки Гаджимет Сафаралиев.
«Вопрос стоит по аспирантским стипендиям и по стипендиям для студентов. Планируется увеличение, потому что-то, что сейчас есть — этого явно недостаточно. Это было прописано в майских указах президента было и в рамках федеральных проектов. Согласно ним также будет увеличение зарплаты научных работников», — рассказал Сафаралиев. По его мнению, на определение темы года повлияла пандемия коронавируса, которая показала важность сферы образования и науки.
Также в будущем в повестке дня будет вопрос о развитии российской науки, поделился своим мнением с URA.RU член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин. «Это вопрос как увеличения бюджетных расходов, доля которых сейчас очень маленькая — порядка 1% от ВВП мы тратим на науку. Так и дискуссии необходимости поддержки фундаментальной науки, а не только прикладной», — предположил он.
Ранее URA.RU стало известно от источников, что президент России Владимир Путин посвятит год науке. Позднее глава государства подписал указ о проведении в 2021 году в РФ Года науки и технологий, пишет
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