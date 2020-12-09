Ожидается, что президент вскоре объявит 2021-й «Годом науки» Фото: Kremlin.ru

Президент Росси Владимир Путин определил, какой будет повестка в России в 2021 году. В споре прогрессистов и державников во власти о том, чему должен быть посвящен год, выбор главы государства пал на вариант, посвященный науке, рассказали URA.RU источники. В политтусовке считают, что выбор темы не случаен и будет определять ход выборов в Госдуму.

Хотя президент Путин еще не объявил, чему будет посвящен 2021 год, источник URA.RU в правительстве сообщил, что решение об этом уже принято, просто подбирается наиболее удачный момент для президентского указа. «С большой долей уверенности можно говорить, что скоро президент объявит 2021 год „Годом науки“. Внутри ведомств еще идут споры, как трактовать это событие. Если уклон будет сделан в применение науки в промышленности, то бенефициарами будут Минобрнауки и Минпром, если речь пойдет о школьных и студенческих достижениях, то — Минобр и Минпросвещения», — поделился инсайдер.

4 декабря Герман Греф знакомил президента с разработками Сбера Фото: Kremlin.ru

«Тизером» к посвящению 2021 года науке в политтусовке считают последние выступления Путина. 4 декабря он провел два часа с главой «Сбера» на конференции по искусственному интеллекту, хотя годом ранее уделил аналогичному мероприятию 15 минут. А затем еще и познакомился с новыми гаджетами от банка. Не прошло и недели, как президент вновь вернулся к теме научных разработок, на этот раз, на совещании с правительством. 9 декабря глава государства заслушал отчеты по развитию 11 высокотехнологичных направлений, в том числе: искусственный интеллект, мобильные сети пятого поколения, интернет вещей, космические и генетические технологии.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании сообщил Путину, что по каждому направлению определены компании — партнеры правительства, которые «должны стать драйверами развития соответствующих технологий». Среди них Сбер, Ростех, РЖД, Роснефть. «На реализацию утвержденных дорожных карт в 2020—2024 годах суммарно предусмотрено 477 миллиардов рублей бюджетного финансирования, и примерно столько же предусмотрели компании-лидеры, собственного и привлеченного финансирования, — порядка 452 миллиардов рублей, то есть суммарно — это почти 1 триллион рублей», — сказал Белоусов.

Указ о том, чему должен быть посвящен следующий год, в этот раз готовится необычно долго.

К примеру, в 2019 году Путин объявил 2020-й «Годом памяти и славы» еще 8 июля. А в 2018 году объявление 2019-го, как «Года театра», прозвучало 28 апреля. Ранее инсайдеры URA.RU сообщали, что за тематику 2021 года спорили сразу три ведомства. Кроме минобрнауки РФ с варианта «Годом науки», свои предложения готовили минкультуры РФ («Год народных промыслов» — с уклоном в патриотическую тематику) и минспорта РФ («Год спорта — как знак борьбы с несправедливой антидопинговой политикой Запада).

Власть даст российскому обществу новый образ будущего Фото: Анна Майорова © URA.RU

Выбор в пользу «Года науки» символизирует победу прогрессистов над державниками во власти, согласился в разговоре с URA.RU политолог Сергей Поляков: «Спорт, народные промыслы и вообще борьба с Западом — это идея вчерашнего дня. Мы итак давно находимся в „осажденной крепости“, и идея не взлетает. К тому же для молодежи, выбирая из трех направлений, наука выглядит более привлекательной». «Думаю, что выбор в пользу науки произошел ситуативно под влиянием пандемии. Появилась необходимость ответа в публичном пространстве на угрозу. А наука — это стимул к развитию к развитию механизмов защиты», — считает политолог Роман Ларионов.

Важно и то, что 2021 год — период выборов в Госдуму. Сергей Поляков полагает, что тема науки больше всего подходит для создания позитивной повестки в обществе в избирательный период, поскольку отвечает на его запрос на образ будущего. «Сегодня ни у одной политической силы нет образа будущего, а это основная движущая сила. «Единая Россия» на рубеже нулевых предлагала образ общества всеобщего достатка, но после кризиса 2014—2015 годов, он истончился. У людей возникает вопрос о том, к чему мы будем стремиться, — сказал Поляков. — «Единой России» на выборах надо будет предлагать образ будущего, без него будет сложно получить результат». […] Идея высокотехнологического общества, основанного на достижениях современной науки, могла бы стать драйвером».

Роман Ларионов аналогично считает, что наука будет одно из основных тем повестки власти на выборах. «Мы наблюдаем уход от концепции энергетической сверхдержавы, которая была в расцвете в 2000 годы. После того, как мы столкнулись с кризисом, она была выхолощена, оказалась устаревшей, и ей требуется замена. Наука и технологии могут стать тем, чем власть заменит тему энергетики, как главного ресурса России».