В России начнут вакцинировать самых уязвимых граждан

В Москве объявили о начале вакцинации от коронавируса пожилых людей. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
«С понедельника мы открываем для них запись на вакцинацию. По себе скажу — это реально работает», — заявил Собянин. Мэр Москвы назвал новость о том, что гражданам старшего возраста разрешили ставить вакцину отличной, поскольку эта группа населения тяжелее всех переносит инфекцию.
Сергей Собянин привился от коронавируса 4 сентября текущего года, пишет «
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