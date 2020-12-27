В России начнут вакцинировать самых уязвимых граждан

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Форум
Сергей Собянин заявил, что вакцина от коронавируса работает Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Москве объявили о начале вакцинации от коронавируса пожилых людей. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

«С понедельника мы открываем для них запись на вакцинацию. По себе скажу — это реально работает», — заявил Собянин. Мэр Москвы назвал новость о том, что гражданам старшего возраста разрешили ставить вакцину отличной, поскольку эта группа населения тяжелее всех переносит инфекцию.

Сергей Собянин привился от коронавируса 4 сентября текущего года, пишет «Царьград». О том, что вакцину «Спутник V» признали безопасной для пожилых граждан, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...