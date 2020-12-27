В России начнут вакцинировать самых уязвимых граждан

Сергей Собянин заявил, что вакцина от коронавируса работает Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Москве объявили о начале вакцинации от коронавируса пожилых людей. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

«С понедельника мы открываем для них запись на вакцинацию. По себе скажу — это реально работает», — заявил Собянин. Мэр Москвы назвал новость о том, что гражданам старшего возраста разрешили ставить вакцину отличной, поскольку эта группа населения тяжелее всех переносит инфекцию.

Сергей Собянин привился от коронавируса 4 сентября текущего года, пишет « Царьград ». О том, что вакцину «Спутник V» признали безопасной для пожилых граждан, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.