В Кремле раскрыли, как долго Россия будет выбираться из кризиса

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Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что Россия справится с кризисом быстрее стран Евросоюза Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

Экономика России будет восстанавливаться от экономического кризиса весь 2021 год. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы припали существенно, и вылезать из этого (из кризиса — прим. ред.) будем весь следующий год», — рассказал Песков в эфире телеканала «Россия 1». Он подчеркнул, что власти РФ справятся с экономическим кризисом быстрее, чем правительства стран Евросоюза.

Песков отметил, что российская экономика мобильна, поэтому восстанавливаться будет быстро. Он уверен, что кризис в России усугубляется санкциями, которые вводит Евросоюз в отношении РФ.

Ранее руководитель аналитического управления банка «Открытие» Анна Морина рассказала, что реально располагаемые доходы населения и ВВП страны начнут восстанавливаться не раньше 2022 года. При этом в 2021 году на доходы россиян окажет влияние растущая инфляция, считает она.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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