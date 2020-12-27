В Кремле раскрыли, как долго Россия будет выбираться из кризиса

Экономика России будет восстанавливаться от экономического кризиса весь 2021 год. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы припали существенно, и вылезать из этого (из кризиса — прим. ред.) будем весь следующий год», — рассказал Песков в эфире телеканала «Россия 1». Он подчеркнул, что власти РФ справятся с экономическим кризисом быстрее, чем правительства стран Евросоюза.
Песков отметил, что российская экономика мобильна, поэтому восстанавливаться будет быстро. Он уверен, что кризис в России усугубляется санкциями, которые вводит Евросоюз в отношении РФ.
Ранее руководитель аналитического управления банка «Открытие» Анна Морина рассказала, что реально располагаемые доходы населения и ВВП страны начнут восстанавливаться не раньше 2022 года. При этом в 2021 году на доходы россиян окажет влияние растущая инфляция, считает она.
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