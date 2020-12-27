В Кремле раскрыли, как долго Россия будет выбираться из кризиса

Дмитрий Песков заявил, что Россия справится с кризисом быстрее стран Евросоюза Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Экономика России будет восстанавливаться от экономического кризиса весь 2021 год. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы припали существенно, и вылезать из этого (из кризиса — прим. ред.) будем весь следующий год», — рассказал Песков в эфире телеканала «Россия 1». Он подчеркнул, что власти РФ справятся с экономическим кризисом быстрее, чем правительства стран Евросоюза.

Песков отметил, что российская экономика мобильна, поэтому восстанавливаться будет быстро. Он уверен, что кризис в России усугубляется санкциями, которые вводит Евросоюз в отношении РФ.

Ранее руководитель аналитического управления банка «Открытие» Анна Морина рассказала, что реально располагаемые доходы населения и ВВП страны начнут восстанавливаться не раньше 2022 года. При этом в 2021 году на доходы россиян окажет влияние растущая инфляция, считает она.