Политолог раскрыл, как Навальный сможет избежать суда в России

Алексей Навальный намерен попросить политическое убежище в Германии, считает политолог Алексей Мартынов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Болезнь Алексея Навального

Блогер Алексей Навальный рассчитывает получить статус политического беженца в Германии, так как на территории этой страны он находится без юридического основания с середины октября. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

Ранее адвокат Дмитрий Аграновский заявил, что Навальный с 15 октября находится в Германии без медицинских оснований. Он сделал такой вывод исходя из публикации в медицинском журнале The Lancet о лечении блогера в берлинской клинике Charite. Там, в частности, говорилось, что Навальный выздоровел на 55-й день нахождения в медучреждении. Так как блогер проходит по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, безосновательное отсутствие Навального в России может стать поводом для возбуждения уголовно-исполнительной службой соответствующего производства, пишет РАПСИ.

«Наверное он думает попросить политическое убежище, но для этого же нужно спровоцировать реакцию властей на его, в кавычках, политическую деятельность. А это явно не тянет на политическую деятельность. И судя по всему мечтает остаться там на продолжительное время в каком-то новом статусе», — сказал Мартынов в беседе с URA.RU.

Политолог отметил, что честным вариантом для Навального станет возвращение в Россию, чтобы ответить перед законом. «Предстать перед судом, честно. Получить заслуженное наказание, собственно, он понимает, что он совершил. Я имею ввиду то, что касается уголовного дела по оскорблению ветерана. В конце концов, честно понести это наказание и жить дальше как честный гражданин России», — уточнил Мартынов.

В июле Алексей Навальный был отпущен под подписку о невыезде после возбуждения уголовного дела о клевете на ветерана Игната Артеменко. Навальный публично назвал его «продажным холуем» и «позором страны». Извиняться блогер не стал. 20 августа Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске. В местной больнице Навального ввели в искусственную кому. С 22 августа Навальный находится в Германии.