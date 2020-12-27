Онкологи назвали неожиданный симптом рака

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Химио-теропевтическое отделение ГАУЗ ТО
Онкологи сообщили, что некоторые пациенты с раком печени в прошлом злоупотребляли алкоголем Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Рак печени у человека может сопровождаться бледным цветом кала. Об этом говорится в памятке благотворительной организации по борьбе с раком имени Дугласа Макмиллана.

«Бледный цвет кала может свидетельствовать о развитии рака печени», — сообщает издание Daily Express со ссылкой на памятку. Отмечается, что при обнаружении этого симптома стоит обратиться к врачу.

Специалисты отметили, что при раке печени часто появляется вздутие, желтый оттенок кожи или белков глаз, потеря аппетита, тошнота и боли в животе. В памятке говорится, что рак печени может появиться из-за чрезмерного употребления алкоголя. Также специалисты связывают появление заболевания с сахарным диабетом.

Ранее онколог, химиотерапевт Андрей Базылев рассказал, что появление рака могут спровоцировать некоторые процедуры, проводимые в салоне красоты. Он считает, что опасность представляет выпрямление волос и использование ультрафиолетовой лампы для ногтей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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