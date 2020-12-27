Онколог назвал бьюти-процедуры, вызывающие рак

Андрей Базылев рассказал, что ультрафиолетовая лампа для ногтей может вызывать рак Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Появление рака могут спровоцировать выпрямление волос, использование косметологических препаратов и ультрафиолетовой лампы для ногтей. Об этом рассказал онколог, химиотерапевт Андрей Базылев.

«Крайне важно знать меру и не злоупотреблять такими косметическими процедурами, как выпрямление волос, использование косметологических препаратов, ультрафиолетовой лампы для ногтей», — передает «Пятый канал» со ссылкой на Базылева. По его словам, при частом прохождении таких процедур повышается риск возникновения онкологии.

Базылев подчеркнул, что окрашивание волос, вопреки распространенному мнению, не вредит здоровью. Это связано с тем, что в составе красок не встречается опасных веществ. Также не вредят здоровью уколы ботулотоксина, добавил врач.

Ранее сообщалось, что ученые изобрели микрочастицы, которые помогут бороться с раком за счет естественного иммунитета человека. Иммунитет человека способен самостоятельно бороться с опухолью, отмечают исследователи.