Экономисты назвали профессии, где вырастут зарплаты в 2021 году

Экономист Константин Селянин считает, что не все работодатели готовы повысить зарплату своим сотрудникам Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Работники онлайн-сферы, программисты и риелторы могут рассчитывать на повышение зарплат в 2021 году. Таким прогнозом с URA.RU поделились экономисты Константин Селянин и Виталий Калугин.

«[Повышение зарплат] может происходить в тех сферах, где экономика позволяет это сделать. Прежде всего в тех сферах, которые направлены на онлайн-потребление, онлайн-образование и так далее. Наверное, это возможно. И то большой вопрос, пойдут ли на это работодатели», — объяснил Селянин. По его словам, из-за пандемии доходы компаний, которые ориентированы на онлайн-сектор, выросли и будут расти в следующем году.

С точкой зрения Селянина не совсем согласен Калугин. По его мнению, в следующем году работников онлайн-сферы будет больше, чем того требует спрос, поэтому зарплата у них расти не будет. Он считает, что прибавку могут ждать сотрудники IT-компаний. «Все люди, которые связаны с IT, привязаны по зарплате к валюте. То есть, чтобы удержать программистов на месте, надо платить им примерно столько же, сколько они получали бы, уехав на Кипр или в Чехию», — сказал Калугин. Кроме того, по его словам, рынок недвижимости в 2021 году будет оживленнее, поэтому риэлторы также могут рассчитывать на повышение зарплаты.

Также в 2021 году увеличат зарплату учителям, сообщила депутат Московской городской думы Надежда Перфилова. В частности, проект бюджета столицы РФ на 2021 год предусматривает индексацию зарплаты работников бюджетной сферы на 3,7%, сообщает портал argumenti.ru.