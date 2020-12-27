Врачи назвали долгосрочное последствие коронавируса

Переболевшие COVID люди стали жаловаться на навязчивые несуществующие запахи Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Люди, которые на протяжении длительного времени лечились от коронавируса, могут испытывать паросмию — восприятие несуществующих запахов. По мнению врачей, это связано с тем, что COVID-19 является нейротропным вирусом.

«Некоторые инфицированные стали жаловаться на навязчивые несуществующие запахи, которые ощущают после потери обоняния. Ученые объясняют, что такое явление называется паросмией», — пишет «Царьград», ссылаясь на портал Sky News. Например, пациенты начинают чувствовать запах тухлой рыбы или серы, которые называют отвратительными. По словам профессора Нирмала Кумара, коронавирус поражает нервы в области неба, а это приводит в шок нервную систему человека.

Пациентам с такими осложнениями рекомендуется в течение дня вдыхать запахи розы, лимона или гвоздики на протяжении 20 секунд. Специалисты утверждают, что это поспособствует восстановлению обоняния.

Ранее сообщалось, что медики замечают, что кроме проблем с легкими пациенты, переболевшие коронавирусом, испытывают проблемы с психикой. Генсек итальянской Федерации врачей общей практики Сильвестро Скотти подчеркнул, что особенно это опасно для молодых людей. А профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Карабиненко рассказал, что восстановление легких после COVID-19 пройдет легко при нормальном образе жизни и полноценном питании.