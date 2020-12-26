Полковники запаса раскрыли новую цель российских ЧВК

Россия направила в ЦАР 300 военных инструкторов Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

После проведения президентских выборов в Центральноафриканской республике 27 декабря в стране начнется усиление военного противостояния между повстанцами и властью, которую поддерживают российские военнослужащие. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал военный эксперт, полковник запаса РФ Андрей Кошкин.

Ранее стало известно об обострении военного конфликта в ЦАР между президентской и антиправительственной коалициями. Повстанцы хотят помешать действующему главе государства Фостен-Арканжу Туадере переизбраться на второй срок на президентских выборах 27 декабря. В МИД РФ сообщили, что Россия откликнулась на просьбу руководства республики и направила в ЦАР еще 300 военных инструкторов для обучения национальной армии.

«27 декабря будет точка усиления хаоса, потому что официально избранная власть вынуждена будет принимать жесткие меры, что она и сейчас делает для того, чтобы удержаться. Оппозиция будет реализовывать те средства, которые уже вложили в них, ведь это же не просто так. Туда вложили средства соответствующие компании, чтобы активизировать оппозицию, все-таки страна добывает и алмазы, и золото», — объяснил в разговоре с URA.RU Кошкин.

По мнению другого военного обозревателя, полковника запаса РФ Александра Жилина, Россия направила в ЦАР не военных инструкторов, а бойцов ЧВК. «Их называют военными советниками, но, скорее всего, на мой взгляд, это ЧВК, потому что нужно контролировать ситуацию, нужно определенные силы террористического характера на место ставить. В ситуации, когда идет активное противодействие зачем инструкторы? Не вижу необходимости. 300 инструкторов, что им там делать?», — отметил эксперт.