16 октября 2020

ЦАР: российские БРДМ понравились африканцам

© Служба новостей «URA.RU»
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В городе Банги 15 октября прошел парад военной техники Сайт Минобороны РФ

Жители Центральноафриканской республики (ЦАР) оценили проходимость российской бронированной разведывательно-дозорной машины (БРДМ-2), полученной в рамках гуманитарной помощи от РФ. Соответствующий пост опубликовал пользователь Регис Мандаба в своем Twitter.

«Его проходимость по пересеченной местности очень впечатляет», — написал он в своем twitter-аккаунте. Также Мандаба назвал машину «центральноафриканским крокодилом». Это связано с тем, что машина может передвигаться в воде.

Он прикрепил к посту видео, на котором БРДМ-2 преодолевает препятствие. На кадрах видно, как бронемашина проплывает водоем. Корпус БРДМ-2 при этом был наполовину погружен под воду.

В городе Банги (Центральноафриканская республика) 15 октября прошел парад военной техники, которую РФ подарила республике. Так российская сторона показала, что заинтересована в сохранении мира в регионе. ЦАР получила от РФ несколько БРДМ-2 и 5 000 тонн конфет «Мишка на Севере», которые раздали детям республики. Премьер-министр ЦАР Фирмин Нгребада поблагодарил власти России за помощь.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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