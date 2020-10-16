ЦАР: российские БРДМ понравились африканцам

Жители Центральноафриканской республики (ЦАР) оценили проходимость российской бронированной разведывательно-дозорной машины (БРДМ-2), полученной в рамках гуманитарной помощи от РФ. Соответствующий пост опубликовал пользователь Регис Мандаба в своем Twitter.
«Его проходимость по пересеченной местности очень впечатляет», — написал он в своем twitter-аккаунте. Также Мандаба назвал машину «центральноафриканским крокодилом». Это связано с тем, что машина может передвигаться в воде.
Он прикрепил к посту видео, на котором БРДМ-2 преодолевает препятствие. На кадрах видно, как бронемашина проплывает водоем. Корпус БРДМ-2 при этом был наполовину погружен под воду.
В городе Банги (Центральноафриканская республика) 15 октября прошел парад военной техники, которую РФ подарила республике. Так российская сторона показала, что заинтересована в сохранении мира в регионе. ЦАР получила от РФ несколько БРДМ-2 и 5 000 тонн конфет «Мишка на Севере», которые раздали детям республики. Премьер-министр ЦАР Фирмин Нгребада поблагодарил власти России за помощь.