Россия направила 300 военных инструкторов на конфликт в ЦАР

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Репетиция парада Победы на Площади 1905 года. Екатеринбург, военные, медицинская маска, моряки, репетиция парада
Военные инструкторы направлены в ЦАР по просьбе руководства страны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Россия направила в ЦАР еще 300 военных инструкторов для обучения национальной армии ЦАР. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

«Россия оперативно откликнулась на просьбу ее руководства и направила дополнительно 300 инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии», — передает пресс-служба ведомства. Уточняется, что российская сторона серьезно обеспокоена событиями последних дней, которые привели к ухудшению в сфере безопасности государства.

Ранее сообщалось, что в Центральноафриканскую республику, где разгорелся конфликт между властями и оппозицией, прибыли сотни российских военнослужащих в рамках соглашения о военной помощи. Однако посол России опроверг эту информацию, пишет агентство Nation News. Он сообщил, что военные инструкторы прибывают в ЦАР в рамках ротации, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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