27 декабря 2020

В Госдуме сообщили о сюрпризе для пенсионеров в 2021 году

© Служба новостей «URA.RU»
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Спальные районы и жители города. Тюмень., снег, аллея, пешеходы, зима, прохожие, люди в масках, снег в городе, пенсионеры
В следующем году власти введут новые выплаты для пенсионеров Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В 2021 году для российских пенсионеров введут новые выплаты. Об этом URA.RU рассказал депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Пенсионеров в следующем году ждет приятный сюрприз. Сейчас мы готовим документы, которые коснутся пожилых граждан», — сказал Миронов. Он не уточнил, о каких именно законопроектах идет речь. Депутат объяснил это тем, что некорректно заранее говорить о законопроектах, которые еще не приняты.

Другой депутат Госдумы Сергей Калашников также считает, что в следующем году власти введут новые выплаты для пенсионеров. По его словам, в 2021 году ситуация будет непростой. «Особое внимание власти должны уделить матерям-одиночкам, неработающим пенсионерам и тем, кто получает зарплату ниже прожиточного минимума», — сказал Калашников.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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